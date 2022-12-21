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Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум трещит по швам
21.12.2022 20:28 Аркадий Бочаровский

Брак Леонида Агутина и Анжелики Варум трещит по швам

Брак певца Леонида Агутина и вокалистки Анжелики Варум буквально трещит по швам. Об этом активно пишут журналисты.

По информации издания «Вечерняя Москва» Агутин и Варум давно не живут вместе. Артистка находится в США, а ее супруг работает в России.

Возможно, расстояние окончательно разрушило их союз. Согласно слухам, пара пыталась поддерживать общение дистанционно, однако позже их интерес к этому угас.

Недавно певец презентовал новую песню с подозрительным смыслом. В музыкальной композиции указывалась такая фраза: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».

Ранее композитор Леонид Агутин оказался в центре скандала из-за своего конфликта с певцом SHAMAN. По словам Агутина, его ссору с поп-исполнителем на «Песне года» раздули намеренно.

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