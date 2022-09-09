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"Боже, храни короля!": Чарльза встречают у Букингемского дворца
09.09.2022 17:01 Ольга Белозерова

"Боже, храни короля!": Чарльза встречают у Букингемского дворца

Новый король Великобритании Чарльз, который после официальной коронации получит имя Карл III, прибыл в Букингемский дворец.

Автомобиль с новым королем встречали десятки человек, были слышны аплодисменты. Об этом сообщает ВВС. 

На видео с места событий слышно, как толпа кричала: "Боже, храни короля".


 

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