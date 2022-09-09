"Боже, храни короля!": Чарльза встречают у Букингемского дворца
Новый король Великобритании Чарльз, который после официальной коронации получит имя Карл III, прибыл в Букингемский дворец.
Автомобиль с новым королем встречали десятки человек, были слышны аплодисменты. Об этом сообщает ВВС.
На видео с места событий слышно, как толпа кричала: "Боже, храни короля".
King Charles III greets crowds outside Buckingham Palace— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022
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