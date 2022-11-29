Борщ – не "русский суп": Мила Кунис серьезно оскандалилась
Настоящий скандал разгорается во Всемирной паутине. А спровоцировала его Мила Кунис, назвав легендарный украинский борщ "русским супом". Это не просто вызвало бурю возмущений, но и обвинений в адрес голливудской звезды, мол, у нее ну очень низкий интеллект.
Не спасает от гнева людского голливудскую звезду с украинскими корнями даже тот факт, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ она много помогает Украине.
Так, в интервью Harper's BAZAAR Мила Кунис рассказывала о своем питании и что ей готовит мама. В ее рационе оказались украинские борщ и вареники, однако актриса назвала их русскими блюдами.
"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", – сказала Кунис.
Реакция сети на высказывание Милы Кунис:
"Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians"
"Блин, аж грустно стало"
"Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она – россиянка"
"Там, видимо, с челюстью проблемы, эта кость давит на другое полушарие. Словно человек живет, что-то делает там, помогает, а не опорожняться в умывальник забывает"
"Человек с низким интеллектом. Просто стыд"
Как Мила Кунис поддерживает Украину
Как уже отмечалось, Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер активно поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. В начале марта звездная пара объявила о том, что открывает сбор денег для помощи украинцам, за что звездную пару лично поблагодарил Президент Украины Владимир Зеленский.
Им удалось собрать 35 миллионов долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org, напоминает УНИАН. С помощью этих средств беженцам из Украины смогли предоставить бесплатное жилье и медикаменты.