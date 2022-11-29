



Борщ – не "русский суп": Мила Кунис серьезно оскандалилась

Настоящий скандал разгорается во Всемирной паутине. А спровоцировала его Мила Кунис, назвав легендарный украинский борщ "русским супом". Это не просто вызвало бурю возмущений, но и обвинений в адрес голливудской звезды, мол, у нее ну очень низкий интеллект.



Не спасает от гнева людского голливудскую звезду с украинскими корнями даже тот факт, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ она много помогает Украине.



Так, в интервью Harper's BAZAAR Мила Кунис рассказывала о своем питании и что ей готовит мама. В ее рационе оказались украинские борщ и вареники, однако актриса назвала их русскими блюдами.



"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", – сказала Кунис.



Реакция сети на высказывание Милы Кунис:

"Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians"

"Блин, аж грустно стало"

"Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она – россиянка"

"Там, видимо, с челюстью проблемы, эта кость давит на другое полушарие. Словно человек живет, что-то делает там, помогает, а не опорожняться в умывальник забывает"

"Человек с низким интеллектом. Просто стыд"