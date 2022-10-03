



Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище на западе Москвы.

По данным российских СМИ, на его могиле поставили 11 венков.

Похороны Моисеева посетила вся элита российского шоу-бизнеса. Их помогла организовать примадонна Алла Пугачева, однако она не присутствовала на кладбище.

По словам коллег артиста, в последние годы он страдал от серьезной болезни и много времени проводил дома в Юрмале.

Его арт-директор Сергей Горох не смог сдержать слез на похоронах. Друзья и поклонники Моисеева провожали его в последний путь долгими аплодисментами.