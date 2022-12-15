



Борис Беккер освобожден из британской тюрьмы и ожидает депортации

Немецкая звезда тенниса Борис Беккер 55-ти лет, был освобожден из британской тюрьмы, а это означает, что теперь он, как ожидается, будет депортирован из страны, сообщает Reuters.



В апреле Беккер, шестикратный чемпион турниров Большого шлема, был приговорен лондонским судом к двум годам и шести месяцам тюрьмы за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов после того, как он был объявлен банкротом.



“Любой иностранный гражданин, осужденный за преступление и приговоренный к тюремному заключению, рассматривается как подлежащий депортации при первой же возможности”, — говорится в заявлении МВД Великобритании, которое отказывается комментировать непосредственно дело Беккера.



Беккер ранее уже был осужден за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, за что получил условный тюремный срок.



Беккер отверг все обвинения, связанные с лондонским судебным разбирательством, заявив, что он сотрудничал с процедурой банкротства – даже предлагал свое обручальное кольцо – и полагался на своих советников.

