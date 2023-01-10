



Борьба за женщин или жажда наживы: активистка подает в суд на Павла Волю



Балауса Толеген, 25-летняя жительница Казахстана стала героиней одного из монологов Павла Воли, комика и резидента Comedy Club. В презентации, сопровождающей речь об “особом летящем типе женщин”, всплыла фотография девушки, что вызвало у нее негативную реакцию. Комментарии Воли она сочла оскорбительными и опубликовала видео, в котором назвала шутки сексистскими, сказала про мизогинию, буллинг и высмеивание самовыражения.



Возникло много вопросов, действительно ли были нарушены права Толеген, ведь фото хранилось в открытом доступе. Однако посоветовавшись с юристом, активистка решила обратиться в суд.



Друзья девушку поддержали, распространив ее пост в социальных сетях. Однако есть и те, кто ответил хейтом: “ведь это просто юмор”. Балауса же согласиться не может и комментирует ситуацию так:



«Есть очень много людей, которые говорят, что я хайпую на пустом месте. Да, я хайпую и ничего плохого в этом не вижу. Только так можно донести до общественности, которая испытывает смешанные чувства, что происходящее не окей. Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию».