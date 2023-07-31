



Борьба с полигамией бедуинов: правительство не будет выделять землю на жен

Министерская комиссия по делам бедуинского сообщества одобрила в понедельник предложение министров Амихая Шикли и Ярива Левина, согласно которому каждая бедуинская семья будет иметь право на получение земли от государства под эгидой усилий по упорядочению каждого отцовского дома, а не дома матери, сообщило издание Israel Hayom.



Решение выражает резкое изменение направления в политике выделения земли с целью регулирования бедуинской диаспоры, поскольку до сих пор право на выделение дополнительной земли фактически имела каждая жена, что на практике служило стимулом для многоженства, ущемляющего права женщин и детей.



Предложение вскоре будет представлено правительству на утверждение и согласование с точки зрения поведения государства по отношению к бедуинскому сообществу.



В решении правительства говорится, что "объем пособий для семейной ячейки, в которой мужчина ведет совместное домашнее хозяйство с несколькими женщинами, будет составлять только одну единицу права, аналогично праву семейной ячейки, в которой мужчина ведет совместное домашнее хозяйство с одной женщиной, когда распределение прав на участок будет производиться в равных долях между всеми членами семейной ячейки".



Сегодня каждая бедуинская семья, стремящаяся урегулировать свое положение на государственной земле, имеет право на участок земли с государственным финансированием и 200 000 шекелей на развитие - всего около 500 000 шекелей в подарок.



Решение имеет дополнительный смысл, так как ожидается, что оно вступит в силу только через два года. Ожидается, что это послужит катализатором для существующих полигамных семей бедуинов в диаспоре, которые не поселились на государственных землях, чтобы сделать это в существующих условиях (место для каждого материнского дома). Те, кто не сделает этого в ближайшие два года, будут вынуждены сделать это впоследствии на новых условиях, утвержденных государством.



Вице-премьер, министр юстиции Левин отметил, что "движение, которое мы продвигаем сегодня под руководством министра Шикли, существенно поможет справиться с явлением многоженства и его негативными последствиями. Это при нейтрализации значительного экономического стимула получения участков по "материнскому дому", как это было до сих пор, и переходе к равному распределению по отцовскому дому. Это еще один важный столп в борьбе с явлением многоженства и его негативными последствиями, который дополняет другие меры, продвигаемые Министерством юстиции. Мы будем продолжать работать вместе с решимостью исправить эту серьезную социальную несправедливость".