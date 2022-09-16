



Бонжур от брассери Hennes!

Одна из самых известных моделей мира Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании осенней коллекции H&M, которая была вдохновлена истинным парижским стилем и шармом.



В центре сюжета нового рекламного ролика H&M оказалось типичное французское брассери Hennes – вымышленное заведение, как нельзя лучше передающее культуру парижских пивных баров. Любой желающий здесь может сесть за столик под открытым небом и понаблюдать за неповторимым стилем прохожих на улицах города. Здесь царит мода для всех, и всякое случается.



Наоми Кэмпбелл предстала в образе парижского модного инсайдера, к которой в брассери Hennes присоединяется любознательная туристка, только что приземлившаяся в модной столице. Ее роль сыграла одна из самых популярных плюс-сайз-моделей нового поколения Джилл Кортлев.

За чашечкой кофе девушки наблюдают за фотодуэтом Young Emperors, моделями Джорданом Барреттом и Паломой Эльсессер, а также популярными блогерами-близнецами Молли и Ризом Блутштейн, которые прогуливаются по парижским улицам в образах из новой осенней коллекции H&M. Внезапно начинается дождь, и все они собираются внутри брассери, продолжая знакомиться и веселиться.

Видео, снятое режиссером Бардией Зейнали, воспевает Париж, как модное вдохновение для всех и каждого.



«Мне было очень приятно работать с H&M над этим роликом, вдохновленным городом, который так близок моему сердцу, – поделилась впечатлениями от сотрудничества Наоми Кэмпбелл. – Превосходная мода должна быть доступна для всех, и замечательно видеть, как эта кампания преуспевает в этом».



Осеннюю коллекцию H&M можно по праву назвать воплощением классического парижского стиля – такого уверенного и бесконечно разнообразного!











































Ключевыми элементами коллекции стали мини-юбки, уютные пальто и мягкие брюки. Теплые оттенки, в том числе апельсиновый, красный и бордовый, удачно сочетаются друг с другом. Благодаря модному клетчатому принту любой человек сможет проявить свою индивидуальность, а сверкающие аксессуары, макросумки и крупная выразительная вязка завершат идеальный осенний образ.



Диапазон цен: от 89,90 до 449 шекелей.



*На правах рекламы



