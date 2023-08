Бонжорно, господин президент: Торговец прославился из-за сходства с Зеленским

Итальянский торговец рыбой Джиджи Пешериа стал знаменитым в социальных сетях из-за своего сверхъестественного сходства с Зеленским.



Джиджи приобрел популярность благодаря своей фразе “Buongiorno pescheria” (Доброе утро, торговец рыбой) и юмористическим видео о своей работе.

Но вскоре пользователи заметили сходство Джиджи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



“Доброе утро, господин президент”, ”Думаю, ему скоро предложат работу у нас в Украине”, “Владимир, ты так хорошо говоришь по-итальянски!” – так комментируют пользователи вирусные видео Джиджи.



Многие отмечают, что он похож на украинского лидера не только внешне, но и мимикой и жестами.

The "twin" of the President of Ukraine was found in Naples Italian fishmonger Gigi Pescheria has captivated tourists with his resemblance to Volodymyr #Zelensky . Gigi has more than 1 million followers on TikTok. More videos on our telegram channel 👉 https://t.co/7xYbXqKmLj pic.twitter.com/mraXyhUxAX

The "twin" of the President of Ukraine was found in Naples.

Fishmonger Gigi Pescheria has become a TikTok star. Some users who come across a video with a blogger do not even realize at first that it is not Zelensky. pic.twitter.com/sS0WCDdDK3