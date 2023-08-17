



Боня о работе Хайдарова: Когда тебя уродуют и делают треугольную грудь, это все!

Претензии к известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову выдвигают многие знаменитости. Пока точку в этой истории ставить рано.



Началось все с певицы Славы, которая пожаловалась на неудачную пластику у популярного врача. К обвинениям подключились Любовь Успенская и хирург Александр Вдовин, который тоже обращался к коллеге. Вскоре выяснилось, что проблемы возникли не только у знаменитых, но и у обычных пациенток. Десятки девушек и женщин жаловались, что после операций у Хайдарова у них начались проблемы: у кого-то проявились воспаления, а у кого-то теперь “треугольная грудь”.



Ведущая Виктория Боня с интересом наблюдает за этим скандалом. Тема пластической хирургии ей тоже близка, она сама перенесла операцию в ОАЭ и знает, как “непросто выбрать специалиста”. Не так давно саму ведущую сфотографировали с “разными грудями”.



“Сегодня операции делают все кому не лень. Но, например, у меня есть возможность выбрать хирурга, я смотрю, кто лучший в этой области, а кто-то идет туда, куда позволяют средства. Конечно, каждая девочка, идя на операцию, хочет выбрать лучшего хирурга. А наши знаменитости много о нем говорят. Его пиарит Киркоров, Гоар, которая гниет пятый раз подряд и не может зажить. Когда про хирурга говорят такие персоны, то люди считают, что он изначально хорош”, – сказала Виктория.



Боня подчеркивает, что “у каждого врача случаются проблемы, к тому же нельзя исключать индивидуальные реакции. Третий фактор – это нарушение рекомендаций врача, что тоже несет за собой много проблем”.



Относиться серьезно к рекомендациям, по ее мнению, "одна из самых важных составляющих".



“Всякое может быть у любого специалиста – это 100%. Но то, что мы видим здесь и что удивляет, – это реакция врача, который делает процедуру и не несет ответственности за свою работу. Я уверена, что Хайдаров не единственный, у кого были неудачные истории, но вскрылась не только неудачная пластика, а другое. Может разойтись шов, может загноиться, все бывает. Но важна ответственность за свои поступки. И когда тебя уродуют и делают треугольную грудь, то это, извините, все! Человек не имеет права дальше работать после таких уродств”, – заключила она.