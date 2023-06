Боно из U2 выпустил серию одежды с портретом Зеленского

Солист ирландской рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского, стилизованный для обложки журнала The Atlantic. Теперь же исполнитель выпустил одежду и плакаты с изображением Зеленского.



Боно представил футболки, толстовки и плакаты с изображением Владимира Зеленского. Лимитированную коллекцию товаров с принтом можно приобрести на сайте группы.



Вещи стоят от 45 до 90 евро. Весь чистый доход от продажи пойдет через UNITED24 на приобретение машин скорой помощи для украинских медиков.

В начале этого года Боно создал изображение президента Зеленского и разместил его на фоне цвета украинского флага вместе с цитатой президента из статьи: "Выбор стоит между свободой и страхом".



“Рисование для меня – это возможность внимательно рассмотреть кого-то, чье лицо или жизнь меня восхищает. Мои рисунки – не очерки, но часто карикатуры на персонажей. В случае с президентом Владимиром Зеленским мы возлагали на него невыполнимые надежды – и, странное дело, он нас не подвел. Пожалуй, потому что президент Зеленский – это не один человек, а весь украинский народ. Как это можно нарисовать? Никак. Поэтому я попытался произвести отпечаток его образа. Несколько штрихов – и все, остальное отдал на волю воображению”, – поделился исполнитель.



One more great collaboration: Bono from @U2 & @U24_gov_ua. Bono's illustration of @ZelenskyyUa for the June cover of @TheAtlantic will help raise money for ambulances for 🇺🇦. Get exclusive t-shirts, hoodies or posters at https://t.co/slFQvQY0uU

All proceeds will go to UNITED24. pic.twitter.com/PMFO24Ol0o