Боно и Боб Гелдоф простились с Шинейд О'Коннор на закрытых исламских похоронах

Легендарная певица, известная также под именем Шухада Садакат, скончалась в возрасте 56 лет. Семья покойной звезды все еще ожидает результатов вскрытия, чтобы установить причину смерти О'Коннор, которая наступила после того, как ее нашли без сознания в ее доме в Лондоне. Во время похорон О'Коннор в надгробной речи было сказано, что на ее долю выпало "более чем достаточно трудностей и невзгод".



Шейх Умар Аль-Кадри, исламский ученый и главный имам Исламского центра Ирландии, сказал: "Одаренная голосом, который волновал целое поколение молодых людей, она могла довести слушателей до слез своим неземным звучанием. Голос Шинейд нес в себе нотки надежды, поиска пути домой".



Толпы поклонников, друзей и родственников вышли на улицы города во время похорон, среди которых были такие известные личности, как Боб Гелдоф и Боно из U2, выразившие свое почтение певице на службе. Гелдоф, которого связывала долгая дружба с О'Коннор, был замечен в такси, следовавшем за катафалком в составе кортежа по трассе перед церемонией погребения.



После похорон шейх Аль-Кадри поделился: "Это была очень трогательная церемония, и я думаю, что она действительно отразила прекрасную личность Шинейд. Она была очень духовной и отражала как ее ирландскую, так и мусульманскую идентичность. Мы с членами мусульманской общины совершили над покойной исламскую похоронную молитву "Джаназа"



В полдень 8 августа катафалк с гробом О'Коннор проехал по набережной Брея, и поклонники плакали. Синие цветы покрывали гроб, а скорбящие бросали красные и желтые цветы на крышу машины, сопровождаемой автофургоном, исполняющим культовые композиции О'Коннор, в том числе – Nothing Compares 2 U. Затем похоронный кортеж проехал перед бывшим домом О'Коннор.



"Уникальный вклад Шинейд заключался в огромной ранимости в сочетании с великолепным, исключительным уровнем творчества, который она решила воплотить в своем голосе, музыке и песнях", – сказал президент Ирландии Майкл Хиггинс, присутствовавший на церемонии.



Nobody ever has to ask if Sinead O’Connor was loved. The air is filled with sadness and heartfelt love in equal measures. #SineadOConnor pic.twitter.com/wuAy2VuaSc