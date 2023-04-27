



Большое разочарование: Авив Гефен приехал в Кирьят-Гат, но не выступил



Большим разочарованием для жителей Кирьят-Гата, ожидавших выступления певца и композитора Авива Гефена, стало то, что сам он был вынужден покинуть город перед выходом на сцену.



По сообщению журналиста ynet Рана Бокера, причиной отмены выступления Гефена стал сбой с саундом, произошедший во время представления выступавшей перед ним певицы Ноа Кирель. Из-за неполадок со звуком Кирель пришлось выйти на сцену со значительным опозданием, и Гефен, который должен был выступать после нее, вынужден был уже уехать на свое выступление в Рамат-Ган.



Бокер отметил, что это не единственный сбой, произошедший сегодня в рамках выступлений в День независимости. Согласно его сообщению, муниципалитет Рамат-Гана отменил выступление певицы Одии из-за ее значительного опоздания.



Однако менеджеры Одии заявили, что задержка не имеет к ней никакого отношения и произошла после задержки предшествующего ей выступления в Герцлии.