



Большинство израильтян хотят, чтобы спорные темы обсуждались в школе

Опрос показал, что более 60% израильтян хотят, чтобы спорные темы обсуждались в классе, и считают такое обсуждение важным и необходимым.



Исследование было проведено Израильским институтом демократии, сообщает Jerusalem Post.



Процент израильтян, поддерживающих обсуждение спорных тем в школах, варьируется в зависимости от разных секторов: 64% харедим заявляют, что не считают, что спорные темы следует обсуждать, в то время как 61% религиозных евреев и 78% светских евреев поддерживают такое обсуждение.



Между тем, более 51% опрошенных в арабском секторе поддерживают обсуждение спорных тем в классе, а 28% не поддерживают.