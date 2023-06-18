



Большинство израильтян готовы пожертвовать органы – опрос

Новое исследование, проведенное компанией Israel Transplant, показало, что заявленная общественностью готовность пожертвовать органы увеличилась с 42% в 1999 году до 60% сегодня.



Но остальных удерживает от такого решения в основном “религиозный фактор”, хотя иудейские и мусульманские законы не запрещают это, а могут и поощрять (эту причину назвали 48%); желание быть похороненным целым (36%); страх перед увечьем тела (30%), перед причинением страданий и боли умершему (20%); “дурной глаз” (19%); неуверенность в том, что врачи сделают все, чтобы спасти донора с мертвым мозгом (12%).



Исследование опубликовано в последнем выпуске ивритоязычного журнала Израильской медицинской ассоциации Harefuah.



К донорству органов семьи побуждает осознание того, что они спасут жизни, что они получат предпочтение в получении органов, если им потребуется трансплантация, и вера в то, что их близкий человек (45% были мотивированы этим) “продолжит жить в чужом теле”.

