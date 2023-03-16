



Большинство европейских респондентов считают Россию враждебной – опрос

Две трети опрошенных в 10 странах Европы считают Россию противником своих государств после начала российского вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Европейским советом по международным отношениям, сообщает Politico.



Самая сильная позиция по отношению к России как противнику в Дании – 82%. За ней следует Эстония и Польша – по 79%, Британия – 77%, Германия – 69%, Испания – 65%, Франция – 59%)+, Португалия – 57% и Италия – 54%. В Румынии Россию считают враждебной 44% опрошенных.



Представившие доклад политологи Иван Крастев и Марк Леонард говорят, что война в Украине привела к созданию трех блоков в Европе.

Первый – “северные и восточные ястребы”, к которым относятся Эстония, Польша, Дания и Британия. В этих странах большинство людей решительно поддерживают цели Киева в войне.

Второй – “неоднозначный Запад”, состоящий из Франции, Германии, Испании и Португалии. Там мысли о том, как должна закончиться война, разделились.

Третий – “слабые южные звенья”, к которым относятся Италия и Румыния. Они хотят, чтобы война закончилась быстрее, даже если это приведет к территориальным потерям Украины.

Отчет основан на данных YouGov и Datapraxis, которые в январе опросили 14439 человек в указанных странах.