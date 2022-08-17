



Большие греческие каникулы

В ресторане Dallal под греческую музыку, еду и вино прошло знакомство с двумя удивительными критскими отелями для необыкновенного отдыха Elounda Peninsula и Elounda Mare.



Каких только отелей не видел современный, хорошо умеющий путешествовать турист. Разных, но точно не таких как эти, стоящие на высшей ступеньке лестницы истинного отдыха.







Два отеля, два стиля времяпрепровождения. Тихий, с размеренной, закрытой от посторонних глаз жизнью Elounda Mare и полный энергии, блеска и роскоши Elounda Peninsula.



Всего 45 минут на машине от аэропорта Ираклиона, и вы уже в мире прозрачного лазурного моря, чистейших бассейнов, роскошных номеров и вилл и собственного пляжа.







Создатели отелей, семья Кокотос, глава которой, известный греческий архитектор, Спирос Кокотос сам спроектировал идеальный во всех отношениях ресорт, знали что делали, когда его строили. В каждом номере или вилле есть свой собственный бассейн с морской водой и свой уединенный кусочек пляжа.

Рестораны этих отелей дадут фору ресторанной улице любой гастрономической столице мира. Гольф-клуб, футбольная школа, SPA-центр Six Senses и самый большой на Крите, целых 420 кв.м., прибрежный бассейн, позволяют гостям вообще никуда из отеля не уходить на протяжении всего отдыха. Потому что зачем? Хотя если есть желание прогуляться, можно перемещаться между отелями по великолепному прибрежному парку или дойти до соседней живописной деревни Элунда, а обратно вернуться на катере.







Вопросов к представителю отелей Соне Фрумкиной было много. Как отдыхается на Крите с детьми, и как отдыхается там вообще без детей, какие виды активного отдыха там есть, какие достопримечательности можно посетить, и правда ли, что недавно в Elounda открылся ресторан Elies, где можно бить посуду – на все вопросы гости вечера получили самые полные ответы, потому что отдых там действительно рассчитан на любой вкус.







А море? Какое там море? Море там тихое и спокойное весь сезон с апреля по ноябрь, потому что отели находятся в защищенной от ветров бухте. Поэтому штиль, частный закрытый пляж, отмеченный «голубым флагом» и безмятежное спокойствие Эгейского моря.







Представлено компанией Bard PRoductions



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