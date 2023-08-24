



Больше религиозных и эфиопских врачей: TAU делает ставку на разнообразие

Тель-Авивский университет TAU представил план по увеличению присутствия на своем медицинском факультете студентов из определенных социальных слоев, которым “не уделяется должного внимания в сфере образования”. Согласно новому плану, 10 процентов всех, поступивших на первый год шестилетнего медицинского обучения, будут принадлежать к четырем до сих пор недостаточно представленным группам: харедим, израильтяне-эфиопы, выдающиеся студенты с социальной и географической периферии и люди с высоким потенциалом.



В следующем учебном году, как сообщили в ВУЗе, это будет двенадцать студентов, по три от каждой группы, а вакантные места будут предложены кандидатам из других групп. Кроме того, этим абитуриентам будут предложены адаптированные требования и вступительные тесты (особенно некогнитивные тесты и личностные оценки).



Глава медицинского факультета профессор Идо Вольф пояснил, что, хотя в прошлом уже была сделана адаптация для особых групп, квота была ниже (восемь студентов, по два от каждой группы, в год), но она даже не покрылась, отчасти потому, что не было мобильности между различными группами.



“Теперь ожидается, что будут охвачены все места, что будет способствовать социальному разнообразию на факультете”, – говорится в заявлении Тель-Авивского университета.



“Чтобы устранить любые сомнения , необходимо подчеркнуть, что все принятые кандидаты должны соответствовать всем академическим требованиям”, – отметил Вольф. "Мы не сомневаемся, что эти кандидаты смогут добиться хороших результатов в учебе и стать отличными врачами , как и полагается всем студентам медицинского факультета университета".