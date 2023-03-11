



Больше половины израильтян считают, что нужно остановить реформу - опрос



Согласно опросу, проведенному институтом Meno Geva в сотрудничестве с ipanel, половина населения считает, что реформа законодательства должна быть отложена, а 36 процентов считают, что ее следует довести до конца.



27% избирателей "Ликуд" поддерживают остановку реформы и ее отмену, а 58% хотели бы, чтобы она была завершена в соответствии с планом.



Участников опроса спросили, что они думают о переговорах с оппозицией. Большинство - 60% считает, что нужно остановить продвижение реформы ради переговоров, а 32% требуют продолжить процедуру и одновременно вести переговоры. Среди избирателей "Ликуд" мнения разделились почти поровну: 44% высказались за остановку, а 45% за продолжение.



46% опрошенных негативно относятся к протесту резервистов, призывающих к отказу от службы, по сравнению с 42%, которые поддерживают этот протест. 12 процентов респондентов ответили, что не имеют мнения по этому поводу.



Кроме того, респондентов просили ответить, что они думают о поездке премьер-министра и его супруги в Италию. Более половины избирателей считают поездку в Рим в эти дни пустой тратой государственных денег. Около четверти респондентов утверждают, что политический визит важен.



Также, по мнению более четверти избирателей "Ликуд", поездка является пустой тратой государственных денег, по сравнению с 35% из них, которые поддерживают утверждение о важности визита. 26 процентов ответили, что не имеют мнения по этому вопросу.

