После анонса Netflix это больше не секрет! Президент Украины Владимир Зеленский станет героем программы легендарного американского ведущего Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении".



Разговор двух легендарных комиков современности был записан на станции киевского метро. Выпуск будет опубликован до конца года на Netflix.







Первым о выходе спецвыпуска шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" сообщил стриминговый сервис Netflix (и это естественно). Американский комик и телеведущий Дэвид Леттерман, который в своей программе разговаривает с выдающимися людьми нашего времени и приводит интересные факты из их жизни, на этот раз пообщается с Владимиром Зеленским.



David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT