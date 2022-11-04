Больше не секрет! Зеленский – гость шоу Леттермана. Что известно
После анонса Netflix это больше не секрет! Президент Украины Владимир Зеленский станет героем программы легендарного американского ведущего Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
Разговор двух легендарных комиков современности был записан на станции киевского метро. Выпуск будет опубликован до конца года на Netflix.
Первым о выходе спецвыпуска шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" сообщил стриминговый сервис Netflix (и это естественно). Американский комик и телеведущий Дэвид Леттерман, который в своей программе разговаривает с выдающимися людьми нашего времени и приводит интересные факты из их жизни, на этот раз пообщается с Владимиром Зеленским.
David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.— Netflix (@netflix) November 3, 2022
The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT
Фото: twitter.com/netflix
"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, Украина, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Премьера отдельного специального фильма состоится не позднее этого года", – отмечается в публикации.
Известно, что сам Леттерман ничего не писал в социальных сетях о своем визите в Украину. Однако этом стало понятно по фотографиям, которые украинцы публиковали с американцем на своих страницах. 21 октября комика заметили за одним из столиков на подпольном стендапе. Он поздоровался с публикой со сцены.
Фото: instagram.com
Справка. "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (или "Мой следующий гость") – американское ток-шоу с Дэвидом Леттерманом, премьера которого состоялась 12 января 2018 года на Netflix. Каждая серия нового выпуска состоит из интервью с одним гостем как в студии, так и вне ее. Из-за удачного выбора гостей, проницательных разговоров и формата в целом программа понравилась зрителям, получив подавляющее большинство положительных отзывов.
"Мой следующий гость не нуждается в представлении" четыре раза был номинирован на премию Primetime Emmy Award как выдающийся документальный сериал или специальный сериал.
Гостями Леттермана в первом сезоне были Барак Обама, Джордж Клуни, Малала Юсуфзай, Джей-Зи, Тина Фэй и Говард Стерн.