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Больше не секрет! Зеленский – гость шоу Леттермана. Что известно
04.11.2022 10:58 Mignews.ua | фото: twitter.com/netflix

Больше не секрет! Зеленский – гость шоу Леттермана. Что известно

После анонса Netflix это больше не секрет! Президент Украины Владимир Зеленский станет героем программы легендарного американского ведущего Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Разговор двух легендарных комиков современности был записан на станции киевского метро. Выпуск будет опубликован до конца года на Netflix.



Первым о выходе спецвыпуска шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" сообщил стриминговый сервис Netflix (и это естественно). Американский комик и телеведущий Дэвид Леттерман, который в своей программе разговаривает с выдающимися людьми нашего времени и приводит интересные факты из их жизни, на этот раз пообщается с Владимиром Зеленским.
 

 
 
Специально для этого Леттерман посетил Киев, где имел возможность поговорить с Президентом Украины. О выходе спецвыпуска Netflix рассказал в Twitter.


Фото: twitter.com/netflix

"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, Украина, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Премьера отдельного специального фильма состоится не позднее этого года", – отмечается в публикации.

Известно, что сам Леттерман ничего не писал в социальных сетях о своем визите в Украину. Однако этом стало понятно по фотографиям, которые украинцы публиковали с американцем на своих страницах. 21 октября комика заметили за одним из столиков на подпольном стендапе. Он поздоровался с публикой со сцены.
 
Дэвид Леттерман в Киеве
Фото: instagram.com

Справка. "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (или "Мой следующий гость") – американское ток-шоу с Дэвидом Леттерманом, премьера которого состоялась 12 января 2018 года на Netflix. Каждая серия нового выпуска состоит из интервью с одним гостем как в студии, так и вне ее. Из-за удачного выбора гостей, проницательных разговоров и формата в целом программа понравилась зрителям, получив подавляющее большинство положительных отзывов. 

"Мой следующий гость не нуждается в представлении" четыре раза был номинирован на премию Primetime Emmy Award как выдающийся документальный сериал или специальный сериал.

Гостями Леттермана в первом сезоне были Барак Обама, Джордж Клуни, Малала Юсуфзай, Джей-Зи, Тина Фэй и Говард Стерн.
 

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