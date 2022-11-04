



Больше не секрет! Зеленский – гость шоу Леттермана. Что известно

После анонса Netflix это больше не секрет! Президент Украины Владимир Зеленский станет героем программы легендарного американского ведущего Дэвида Леттермана "Мой следующий гость не нуждается в представлении".



Разговор двух легендарных комиков современности был записан на станции киевского метро. Выпуск будет опубликован до конца года на Netflix.







Первым о выходе спецвыпуска шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" сообщил стриминговый сервис Netflix (и это естественно). Американский комик и телеведущий Дэвид Леттерман, который в своей программе разговаривает с выдающимися людьми нашего времени и приводит интересные факты из их жизни, на этот раз пообщается с Владимиром Зеленским.



David Letterman recently traveled to Kyiv, Ukraine to interview President Volodymyr Zelenskyy for an upcoming episode of My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman.



The standalone special will premiere later this year. pic.twitter.com/M8GlLE5vtT — Netflix (@netflix) November 3, 2022







Фото: twitter.com/netflix



"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, Украина, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Премьера отдельного специального фильма состоится не позднее этого года", – отмечается в публикации.



Специально для этого Леттерман посетил Киев, где имел возможность поговорить с Президентом Украины. О выходе спецвыпуска Netflix рассказал в Twitter.Фото: twitter.com/netflix"Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, Украина, чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом. Премьера отдельного специального фильма состоится не позднее этого года", – отмечается в публикации. Известно , что сам Леттерман ничего не писал в социальных сетях о своем визите в Украину. Однако этом стало понятно по фотографиям, которые украинцы публиковали с американцем на своих страницах. 21 октября комика заметили за одним из столиков на подпольном стендапе. Он поздоровался с публикой со сцены.

Дэвид Леттерман в Киеве

Фото: instagram.com

Справка. "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (или "Мой следующий гость") – американское ток-шоу с Дэвидом Леттерманом, премьера которого состоялась 12 января 2018 года на Netflix. Каждая серия нового выпуска состоит из интервью с одним гостем как в студии, так и вне ее. Из-за удачного выбора гостей, проницательных разговоров и формата в целом программа понравилась зрителям, получив подавляющее большинство положительных отзывов.



"Мой следующий гость не нуждается в представлении" четыре раза был номинирован на премию Primetime Emmy Award как выдающийся документальный сериал или специальный сериал.



Гостями Леттермана в первом сезоне были Барак Обама, Джордж Клуни, Малала Юсуфзай, Джей-Зи, Тина Фэй и Говард Стерн.