



«Большая поэзия» – кино, рэп, ЧОП, война и стихи

29 сентября в АНУ – музее еврейского народа, состоится шестое заседание киноклуба «Своими глазами», организованного в партнерстве с книжным магазином «Бабель» и фондом НАДАВ.



«Большая поэзия» – первая полнометражная режиссерская работа Александра Лунгина, картина, снятая в 2019 году и получившая массу кинематографических премий за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.



Никакая аннотация не даст представления о том, что будет происходить на экране. Потому что сюжет прост: два героя, вернувшиеся домой после военной службы на Донбассе, работают инкассаторами в ЧОПе, ходят на петушиные бои и пишут стихи, пока не решаются на ограбление. В этом скупом описании не увидишь посттравматического расстройства армейских друзей Виктора и Лехи, не разглядишь их поэтического таланта или бездарности, не поймешь мотивов поступков и их неминуемых последствий.



Режиссер Рома Либеров, ведущий киноклуба, не только обсуждает со зрителями фильм после показа, он старается научить смотреть кино. Он разбирает кинокартину на составляющие и снова, уже с помощью аудитории, складывает ее в те смыслы, которые авторы, вероятно, хотели донести до публики. К обсуждению «Большой поэзии» Александр Лунгин записал видео с ответами на несколько вопросов, которые ведущий вечера обязательно задаст зрителям.



Главные роли в фильме исполнили известные актеры Александр Кузнецов и Алексей Филимонов, стихи написали современные поэты Андрей Родионов и Федор Сваровский.

19.00 – сбор гостей на бокал вина

19.15 – начало просмотра

21.15 – открытое обсуждение фильма



29 сентября, АНУ – музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.



*На правах рекламы

