



"Большая ошибка": принцу Гарри стыдно, что он носил нацистский костюм в прошлом

Принц Гарри продолжает раскаиваться за давний инцидент, когда он надел нацистский костюм для вечеринки в 2005 году.



Об этом он рассказал в документальном фильме на Netfix, сообщает журнал People.



Назвав это решение "одной из самых больших ошибок в жизни", принц Гарри, которому в то время было 20 лет, сказал, что ему после этого "стыдно".



Он отметил, что "извлек уроки" из инцидента.



"Я сел и поговорил с главным раввином Лондона, что оказало на меня глубокое влияние. Я поехал в Берлин и поговорил с человеком, пережившим Холокост", - рассказал принц.