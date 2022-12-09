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"Большая ошибка": принцу Гарри стыдно, что он носил нацистский костюм в прошлом
09.12.2022 02:30 Ольга Белозерова

"Большая ошибка": принцу Гарри стыдно, что он носил нацистский костюм в прошлом

Принц Гарри продолжает раскаиваться за давний инцидент, когда он надел нацистский костюм для вечеринки в 2005 году.

Об этом он рассказал в документальном фильме на Netfix, сообщает журнал People.

Назвав это решение "одной из самых больших ошибок в жизни", принц Гарри, которому в то время было 20 лет, сказал, что ему после этого "стыдно".

Он отметил, что "извлек уроки" из инцидента. 

"Я сел и поговорил с главным раввином Лондона, что оказало на меня глубокое влияние. Я поехал в Берлин и поговорил с человеком, пережившим Холокост", - рассказал принц. 

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