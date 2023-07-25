



Большая летняя распродажа яркой качественной одежды немецкой марки Gerry Weber

Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и американские бренды, собранные под вывеской Irene, объявляют о большой летней распродаже: 50%-70% скидки на летнюю коллекцию Gerry Weber и до 50% на модную одежду из летних коллекций Irene.



Магазины одежды немецкого бренда Gerry Weber в торговых центрах «Ган а-Ир» в Тель-Авиве и «Мамилла» в Иерусалиме, наверное, самые яркие точки на модной карте Израиля. Такого разнообразия чистых, насыщенных цветов, как в новой летней коллекции, наверное, Gerry Weber еще не создавал.



Солнечно-желтый и ярко-оранжевый, карминовый и коралловый, алый и фиолетовый, лазоревый и изумрудный, а также пастельные оттенки, такие как мятный, нежно-желтый, пудрово-розовый и лавандовый. Конечно, базовые цвета – черный, белый, серый – представлены в ассортименте.







В магазинах бренда все цвета скомпонованы по лукам и образам, так что проблему сочетания цветов дизайнеры решили за нас.



Яркие цвета и модные принты нанесены на дорогие, натуральные ткани – шелк, лен, хлопок, тончайшая шерсть, деним, кашемир, высокотехнологичная и нежная вискоза и другие новые ткани – эту одежду очень приятно носить жарким израильским летом, демонстрируя всем, что вы тонко улавливаете дух времени и остаетесь современной в любом возрасте.



Среди модных принтов летней коллекции - цветочные узоры, геометрические фигуры и абстрактные мотивы. Также в тренде комбинирование разных текстур и материалов, таких как кружево, шелк, хлопок и лен. Дизайнеры бренда активно экспериментируют с полупрозрачными тканями, плиссировкой и вышивкой, объемными рукавами, асимметричным кроем и различными типами вырезов. Кроме того, в этом сезоне актуальны модели с отрезной талией, струящиеся блузки свободного кроя, джинсы-палаццо и брюки-кюлоты и юбки с воланами, оверсайз-пиджаки и невероятно удобные платья-халаты.







Платья – модная основа летнего гардероба, а главный фасон сезона – платье-халат на пуговицах или с запахом, иногда чисто декоративными, с отрезом по талии или на поясе.



Также популярны платья с объемными рукавами, как длинными, так и короткими, и платья с расклешенной юбкой в стиле 70-х. Кроме того, в тренде остаются платья с вышивкой, кружевом и рюшами, которые добавляют нежности и женственности образу.



Одним из главных трендов этого года являются джинсы и брюки с высокой талией и широкими брючинами, так называемые «палаццо». Также в моде остаются брюки-кюлоты, которые подходят как для офисного стиля, так и для повседневных образов.







Кстати, Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, - самую сложную часть гардероба. Десятилетия опыта сделали Gerry Weber экспертом по брюкам, поэтому в крое брюк и джинсов эта марка не знает себе равных. Джинсы из приятного телу хлопка и органического коттона, все - с эластаном для настоящего комфорта и с высокой посадкой, разных цветов и фасонов, с декором и без, потертые, классические и цветные - в новой коллекции можно найти джинсы и на праздник, и на работу, и на каждый день. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов - они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.



Новые коллекции поступают в магазины бренда каждые 2-3 недели в течение всего года. Размеры одежды - от 36 до 48. Размеры джинсов - от 36 до 50-52.



Здесь же, среди брендов под вывеской Irene, вы найдете всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие со скидками до 50%.







Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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