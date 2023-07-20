



Больной раком Дольф Лундгрен женился

65-летний Дольф Лундгрен сыграл свадьбу со своей 27-летней подругой Эммой Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла, пишет People.



Пара обручилась еще в 2020 году. Но свадьбу все время откладывали: то из-за пандемии, то из-за лечения актера. Недавно Дольф рассказал, что борется с раком. Еще несколько лет назад врачи давали ему не более трех лет жизни, по словам актера, лечение дает положительные результаты.



"Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов", — рассказал актер о свадьбе.

Звезда фильмов "Рокки 4", "Неудержимые", "Универсальный солдат" и многих других, начал встречаться с фитнесс-инструктором Эммой Крокдал в начале 2020 года, а уже летом сделал ей предложение.



Дольф и Эмма впервые встретились на празднике равноденствия в Западном Голливуде и быстро подружились, но потребовалось некоторое время, чтобы между ними вспыхнул роман.



"Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то во мне увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала", — вспоминал Лундгрен в интервью.



Для актера это второй брак. Его первой женой была дизайнер ювелирных украшений Анетт Квиберг, с которой он прожил 17 лет. В 2011 году пара подала на развод. В этом браке родились две дочери.



