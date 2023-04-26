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Больница Рамбам сделала новорожденным забавный подарок на День независимости
26.04.2023 12:53 Наталья Богинская

Больница Рамбам сделала новорожденным забавный подарок на День независимости

Больница Rambam Health Care Campus в Хайфе приветствовала первых детей, родившихся в 75-й день независимости Израиля в среду, в форме забавных открыток об этом уникальном дне.

В честь праздника всем новорожденным и их мамам в кроватки вручают специальную открытку, которая увешана флажками и сине-белыми цветами, с рядом забавных фраз:

    "Я только что родился и уже являюсь гражданином!" 
    “Все эти фейерверки для меня?”

“Это день рождения страны и милых израильских детей, рожденных в Рамбаме”, – сообщили в больнице. “Это день радости и праздника”.
 

Дата Дня независимости Израиля меняется каждый год, потому что она привязана к еврейскому лунному календарю, отмечаемому ежегодно в пятый день месяца ияра. Таким образом, хотя эти дети могут родиться в тот же день, что и День независимости в этом году, даты по григорианскому календарю не будут совпадать еще несколько лет.

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