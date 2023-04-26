



Больница Рамбам сделала новорожденным забавный подарок на День независимости

Больница Rambam Health Care Campus в Хайфе приветствовала первых детей, родившихся в 75-й день независимости Израиля в среду, в форме забавных открыток об этом уникальном дне.



В честь праздника всем новорожденным и их мамам в кроватки вручают специальную открытку, которая увешана флажками и сине-белыми цветами, с рядом забавных фраз:



"Я только что родился и уже являюсь гражданином!"

“Все эти фейерверки для меня?”



“Это день рождения страны и милых израильских детей, рожденных в Рамбаме”, – сообщили в больнице. “Это день радости и праздника”.



ברמב"ם @rambam_hospital מעניקים לילודי החג קבלת פנים מיוחדת והתינוקות שנולדים ביום העצמאות זוכים בעגלת הילודים שקושטה בדגלים ובצבעי כחול ולבן גם לכרטיס ברכה עם כיתוב הומוריסטי ברוח החג כמו "רק נולדה וכבר אזרחית ישראלית!"; "כל הזיקוקים האלה לכבודי?!", וכו׳. pic.twitter.com/4Di5b0CcpW — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) April 26, 2023

Дата Дня независимости Израиля меняется каждый год, потому что она привязана к еврейскому лунному календарю, отмечаемому ежегодно в пятый день месяца ияра. Таким образом, хотя эти дети могут родиться в тот же день, что и День независимости в этом году, даты по григорианскому календарю не будут совпадать еще несколько лет.