



Болгария утвердила новый пакет военной помощи Украине

Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины.



Об этом сообщили в Совете министров.



"Постановлениями №444 и №445 от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария утвердил новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.



Отмечается, что утвержденный перечень сопоставим с объемом помощи из первого пакета, которую предоставило временное правительство решением от 22 декабря 2022 года.



Кроме этого, сообщается что предоставленная помощь не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.



Как сообщал Mignews, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ЕС будет не только продолжать поддерживать Украину, но продолжит увеличивать поддержку.