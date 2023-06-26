Болгария утвердила новый пакет военной помощи Украине
Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщили в Совете министров.
"Постановлениями №444 и №445 от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария утвердил новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утвержденный перечень сопоставим с объемом помощи из первого пакета, которую предоставило временное правительство решением от 22 декабря 2022 года.
Кроме этого, сообщается что предоставленная помощь не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки.
Как сообщал Mignews, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ЕС будет не только продолжать поддерживать Украину, но продолжит увеличивать поддержку.