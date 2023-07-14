



Болгария и Польша усилят контингент НАТО в случае необходимости

Глава Генерального штаба вооруженных сил Болгарии Емил Евтимов заявил, что Болгария в будущем сможет принять при необходимости дополнительные силы НАТО.



По его словам, "во исполнение планов, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, в Болгарии также будет создан и дивизионный штаб, руководство которым будут обеспечивать командование двух болгарских бригад и многонациональной боевой группы, численность которой в случае необходимости будет доведена до уровня бригады".



"Мы будем готовы принять дополнительные натовские силы, и этот многонациональный штаб сможет взять на себя командование этими силами и средствами", - подчеркнул Евтимов, добавив, что "невозможно говорить об окончательной численности сил, поскольку это всегда зависит от динамики, в зависимости от имеющихся сил и средств".



Напомним, что президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что в случае необходимости его стране смогут оказать поддержку до 100 тыс. солдат НАТО.



"По нашим оценкам, если дойдет до нападения, то мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тыс. солдат Альянса", - уточнил Дуда.



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