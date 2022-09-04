



Болгария более чем вдвое увеличит визовый сбор для российских туристов

Болгария увеличит более чем в два раза визовый сбор для российских туристов, сообщил министр туризма страны Илин Димитров.



Согласно решению ЕС, София отменит разные льготы по визовым сборам, которыми россияне пользуются во время въезда в страну. Таким образом, стоимость болгарской визы для россиян вырастет с 35 до до 80 евро.



"Полностью запретить россиянам въезд в нашу страну невозможно, но стоимость виз будет повышена. Это решение ЕС, которое мы не считаем целесообразным, но как члены Евросоюза, мы должны будем его выполнить", - сказал Димитров.



Он добавил, что, хотя прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено после начала войны России против Украины, более 60 000 граждан России посетили Болгарию в этом году.