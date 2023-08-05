



Более 80 олигархов из РФ поддерживают войну против Украины - LRT

Оружие и бомбы, использованные российской армией при наступлении на Мариуполь, были изготовлены с помощью российских олигархов. По меньшей мере 82 богатейших человека России имеют деловые связи с военными или иным образом поддерживают войну в Украине. Большинство из них не попали под санкции Европейского союза или других западных стран.



Таковы результаты расследования, проведенного независимым журналистским порталом Proekt, пишет литовское издание LRT.



По словам Екатерины Резниковой, одного из авторов исследования, его целью было выяснить, сколько людей из списка богатейших граждан России по версии Forbes поддерживают войну России против Украины. Журналист отмечает, что хотя большинство людей из списка публично не заявляют о своей позиции по поводу войны, они тайно поддерживают Россию финансово.



"Мы насчитали 81 человека, но благодаря нашим читателям мы добавили в список еще одного человека. (...) Этот человек - владелец компании, занимающейся продажей компьютерной техники. Он продает компьютеры и другую оргтехнику на оккупированных территориях. Его компания занимается вывозом и кражей детей", - сказала Резникова в интервью LRT.



Как показывает расследование, российские олигархи вносят свой вклад в войну в Украине совершенно разными способами. Одни производят компоненты для бомб, другие - танки и самолеты, третьи предоставляют различные услуги связи и страхования.



По данным журналистов, наибольший вклад вносит миллиардер Михаил Шелков. Он является владельцем компании "ВСМПО-Ависма". Это компания, производящая титановые соединения. Крупнейшими покупателями продукции компании были компании Boeing и Airbus. "ВСМПО-Ависма" поставляла титан российской армии для производства бронетранспортеров и самолетов, которые сейчас воюют в Украине.



На втором месте - Юрий Ковальчук, олигарх, очень близкий к Путину. Он заключил с армией страховые контракты на 47 млрд. рублей.



На третьем месте - Борис Ротенберг, также очень близкий к Путину. Его компания занималась строительством объектов, транспортировкой и установкой оборудования. В том числе и высокочастотного оборудования, которое также используется в военной промышленности.



Как отмечает Резникова, почти все эти российские олигархи - 80 из 82 - так или иначе попали под санкции. Проблема, однако, заключается в том, что чаще всего об этих санкциях объявляется только с украинской стороны - богачи не попадают под санкции ни в США, ни в Канаде, ни в ЕС.



"Что касается санкций ЕС, то под них попал только 31 олигарх", - говорит журналистка.