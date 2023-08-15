



Бой отменяется? Цукерберг отверг дерзкие нападки Маска

Основатель Meta Марк Цукерберг не намерен биться в клетке с американским конкурентом Илоном Маском.



Он считает, что владелец Twitter не относится к такому состязанию серьезно.



"Пришло время двигаться дальше. Я предложил реальную дату, Дана Уайт предложил сделать это законным благотворительным мероприятием. Илон же не подтверждает дату и говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на моем заднем дворе", – возмутился Цукерберг.



По словам предпринимателя, он намерен сосредоточиться на соревнованиях с теми людьми, которые будут относиться к спорту со всей серьезностью. В ответ на это заявление Маск обвинил конкурента в трусости, применив в его отношение слово "chicken".



По словам основателя SpaceX, владельцу соцсети Meta нельзя есть цыплят, поскольку в его случае это будет считаться "каннибализмом".