



Богатый улов: Подросток поймал на рыбалке кошелек, набитый деньгами – видео

14-летний Коннор Халса, рыбачивший на озере в штате Миннесота, выловил набитый деньгами кошелек, который, как выяснилось, год назад уронил фермер из Айовы. Об этом пишет UPI.



Коннор рассказал, что он рыбачил с семьей на озере Вудс.



"Мне показалось, что попалась огромная рыба”, – рассказал Халса.



Мальчик обнаружил, что улов оказался намокшим кошельком, в котором лежали 2000 долларов. Визитная карточка из кошелька помогла разыскать его владельца, фермера из Айовы Джима Дэнни. Он потерял бумажник во время рыбалки на озере год тому и не сразу понял это, пока не понадобилось оплатить счет за отдых.



"Это худшее ощущение, которое у меня когда-либо было, потому что у меня не было ни копейки. Вероятность найти кошелек в 20 футах воды... Я не думаю, что это реально", – поделился фермер.



Дэнни приехал из Айовы в семью Халса, чтобы забрать свой кошелек и предложил денежное вознаграждение, но Коннор от него отказался. В итоге фермер сделал мальчику индивидуальный подарок и пригласил его семью на ужин в знак благодарности.