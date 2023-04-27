



Блоггерша, задолжавшая миллиард пыталась сбежать из РФ на Maybach

В пресс-службе СК РФ рассказали подробности задержания блогерши Елены Блиновской. Уточниться, что в настоящий момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело, она подозревается в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей за 2019-2021 годы.



По версии следствия, Блиновская оказывая информационные услуги, использовала схему «дробления». Помимо прочего, она существенно занизила свои доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц.



«Кроме этого, задержанная хотела придать видимость правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами и легализовала их через совершение различных финансовых операций», - добавили в ведомстве.



Блиновская пыталась уехать из России на Maybach, сообщил источник РЕН ТВ. Предварительно, Блиновскую кто-то предупредил, что ее собираются задержать.



Она купила билет на самолет в Казахстан и должна была вылететь туда в пять часов утра. Однако за несколько часов до самолета блогерша резко изменила свои планы, опасаясь, что ее задержат в аэропорту.



"В час ночи Блиновская вызвала Maybach и на арендованной машине с водителем поехала в сторону Белоруссии. Блогера задержали недалеко от границы в районе Смоленска", - рассказал собеседник.