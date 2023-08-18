



Блогер трагически погибла после селфи у моря

21-летняя инфлюенсер из Мексики Мария Фернанда Роблес утонула в море на побережье курортного города Масатлане в Мексике. Трагическое событие произошло примерно в 4:40 утра 14 августа, спустя лишь несколько часов после того, как улыбающаяся девушка выложила свое последнее селфи с друзьями.



Об этом сообщат издание Mirror.



Блогер была приемной дочерью популярного мексиканского певца Луиса Анхеля "Эль Флако". Сама Мария тоже была достаточно популярной с более чем 25 000 подписчиков в Instagram. Она делилась фотографиями своих путешествий и вечеринок.



Во время трагического случая один из ее друзей тоже не смог самостоятельно выбраться на берег из-за сильных волн, но его все же спасли.



Спустя некоторое время волны выбросили на берег тело погибшей. По некоторой информации, Мария находилась в воде в состоянии алкогольного опьянения.



