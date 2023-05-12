



Блогер разбил самолет ради просмотров в YouTube: Видео

Блогер Тревор Джейкоб разбил самолет ради просмотров в YouTube.



По данным Dailystar, изначально он утверждал, что это был несчастный случай, но теперь решил признаться.



Видео, собравшее более трех миллионов просмотров, было опубликовано в декабре в 2021 года.



Вылет состоялся из аэропорта Санта-Барбары в штате Калифорния. Джейкоб не стал сообщать о том, что самолет потерпел крушение в Национальном лесу Лос-Падрес спустя 35 минут после взлета.



Теперь блогеру, который гнался за количеством просмотров, может грозить до 20 лет тюрьмы.

