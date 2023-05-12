Блогер разбил самолет ради просмотров в YouTube: Видео
Блогер Тревор Джейкоб разбил самолет ради просмотров в YouTube.
По данным Dailystar, изначально он утверждал, что это был несчастный случай, но теперь решил признаться.
Видео, собравшее более трех миллионов просмотров, было опубликовано в декабре в 2021 года.
Вылет состоялся из аэропорта Санта-Барбары в штате Калифорния. Джейкоб не стал сообщать о том, что самолет потерпел крушение в Национальном лесу Лос-Падрес спустя 35 минут после взлета.
Теперь блогеру, который гнался за количеством просмотров, может грозить до 20 лет тюрьмы.