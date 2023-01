Блогер показал приключения Шрека во вселенной Fallout 4 – видео

Во вселенной Fallout существуют собственные большие зеленые монстры, а зовут их супермутантами, однако даже они не смогли справиться со Шреком в забавном видеоролике.



Ютубер eli_handle_b․wav продолжает создавать удивительно забавные видеоролики на потеху всему геймерскому сообществу. После того как Эйс Вентура затеял поиски Цири в The Witcher 3, блогер решил отправить в путешествие не менее культового персонажа – героя мегапопулярных мультиков от DreamWorks Шрека.



Местом назначения была выбрана постапокалиптическая вселенная игры Fallout 4 и персонаж удивительно органично вписался в окружающий хаос и беззаконие.



Видео начинается с шедеврально совмещенных знаковых фраз из обоих проектов: "Somebody once told me… The war never changes."



Шрек получает новый квест и отправляется в скитания пустошами, в которых встречает супермутантов, примеряет экзоскелет Братства Стали и даже подрывает их дирижабль с помощью обычной бутылки.