Блогер, отслеживающий самолет Маска, перебрался в Threads
Создатель учетной записи в Twitter Джек Суини, который отслеживал передвижения частного самолета Илона Маска в режиме реального времени, перебрался в новую соцсеть Марка Цукерберга Threads.
В прошлом году его аккаунт в социальной сети, которую приобрел основатель Tesla и SpaceX, был заблокирован.
Как только конкурент Twitter Цукерберга увидел свет, ElonJet решил перебраться туда под ником @elonmusksjet.
По состоянию на утро, 8 июля, на него подписались уже более 21 000 пользователей.
Как известно, ElonJet отслеживал перемещения частного самолета Маска, используя данные, доступные в открытом доступе.
В декабре 2022 года в Twitter приостановили действие этой учетной записи. А сам Маск пригрозил блогеру иском в суд.