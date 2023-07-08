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Блогер, отслеживающий самолет Маска, перебрался в Threads
08.07.2023 21:04 Алина Груднева

Блогер, отслеживающий самолет Маска, перебрался в Threads

Создатель учетной записи в Twitter Джек Суини, который отслеживал передвижения частного самолета Илона Маска в режиме реального времени, перебрался в новую соцсеть Марка Цукерберга Threads.

В прошлом году его аккаунт в социальной сети, которую приобрел основатель Tesla и SpaceX, был заблокирован.

Как только конкурент Twitter Цукерберга увидел свет, ElonJet решил перебраться туда под ником @elonmusksjet.

По состоянию на утро, 8 июля, на него подписались уже более 21 000 пользователей.

Как известно, ElonJet отслеживал перемещения частного самолета Маска, используя данные, доступные в открытом доступе.

В декабре 2022 года в Twitter приостановили действие этой учетной записи. А сам Маск пригрозил блогеру иском в суд.
 

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