



Блогер, отслеживающий самолет Маска, перебрался в Threads

Создатель учетной записи в Twitter Джек Суини, который отслеживал передвижения частного самолета Илона Маска в режиме реального времени, перебрался в новую соцсеть Марка Цукерберга Threads.



В прошлом году его аккаунт в социальной сети, которую приобрел основатель Tesla и SpaceX, был заблокирован.



Как только конкурент Twitter Цукерберга увидел свет, ElonJet решил перебраться туда под ником @elonmusksjet.



По состоянию на утро, 8 июля, на него подписались уже более 21 000 пользователей.



Как известно, ElonJet отслеживал перемещения частного самолета Маска, используя данные, доступные в открытом доступе.



В декабре 2022 года в Twitter приостановили действие этой учетной записи. А сам Маск пригрозил блогеру иском в суд.

