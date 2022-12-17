



Близкие о состоянии состоянии Гвердцители: Ей очень плохо

В шоу-бизнесе всерьез беспокоятся за здоровье ТамарыГвердцители : звезда находится в критическом состоянии. Она потеряла смысл жизни и отказывается от всех концертов и выступлений. Продюсер Гвердцители Сергей Пудовкин подтвердил «МК»: у артистки – катастрофическая ситуация.



— Тамара Михайловна находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии, — говорит Пудовкин. — Говорить о возвращении на сцену я, к сожалению, не могу. У нее катастрофическая, ужасная ситуация. Тамара Михайловна не может жить без мамы. Я ее понимаю: сам потерял родителей. И могу назвать абсолютной глупостью утверждение о том, что время лечит. Не лечит. Оно просто делает это понимание все более неотвратимым. С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. Этот случай такой.



— Говорили, что Тамара Михайловна после похорон попала в больницу…



— Да, она была в больнице, сейчас находится дома. Но состояние человека не зависит от того, где находится он физически: в больнице или дома. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая.