



Блейк Лайвли показала роскошную фигуру в бикини после четвертых родов

Голливудская актриса Блейк Лайвли, недавно ставшая мамой в четвертый раз, уже пришла в форму и демонстрирует роскошную фигуру.



Она снялась в рекламе для своей компании по производству напитков Betty Buzz, позируя в бикини.



По словам поклонников, по подтянутому телу звезды сериала "Сплетница" сложно сказать, что всего шесть месяцев назад она родила четвертого ребенка.



Актриса перед камерами позагорала на заднем дворе своего дома, потягивая газированную воду с лаймом.



