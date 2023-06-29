



Блейк Лайвли обвинили в лицемерии за запуск нового бизнеса

Многодетная мать и голливудская актриса Блейк Лайвли попала под шквал критики за то, что запустила новый бизнес.



В частности, звезда сериала "Сплетница" выпустила алкогольный напиток "Betty Buzz", хотя сама подобными вредными привычками не увлекается.



"Пить — это не мое дело. Но черт возьми, вкус есть. Домашние рецепты. Настоящие фрукты. Настоящие ингредиенты. Качественная выпивка. Без де*ьма. Также реальная экономия времени. Вот почему я действительно это сделала", - прокомментировала Блейк.



Поклонники знаменитости ее новый бизнес не оценили, обвинив ее в лицемерии.

