



Black Friday в Mashbir

Все знают, что Black Friday – синоним лучших скидок года, но откуда пошло это название?

Традиционно считается, что термин «Чёрная пятница» впервые появился в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня Благодарения.





Сейчас же, трактовка более позитивна - бизнесы из «минуса» (красный цвет), выйдут в «плюс» (черный цвет) за счет ожидаемого объема продаж.

https://365mashbir.co.il/

В пробках нам тоже стоять не нужно, онлайн и выбор и скидки гораздо разнообразнее. В пробках нам тоже стоять не нужно, онлайн и выбор и скидки гораздо разнообразнее.

Black Friday в Mashbir порадует покупателей 50% скидкой на отделы: мужской, женской и детской одежды, обуви, спортивных товаров, аксессуаров для дома и текстиля.

Косметика тоже будет с 50% скидкой, но только с 24-26 ноября!





Стоит отметить, что уже сейчас на сайте Mashbir в продаже осенне-зимние коллекции брендов: Kenneth Cole New York, Nautica, Geox, Etam, Lee, Morgan и других!

https://365mashbir.co.il/

Как же сориентироваться в таком разнообразии товаров? Можно следовать тенденциям с подиумных показов, адаптируя их под свой ритм жизни.

Как же сориентироваться в таком разнообразии товаров? Можно следовать тенденциям с подиумных показов, адаптируя их под свой ритм жизни.



В трендах этого года: длинные стеганные жилеты, короткие дутые куртки, утепленные тренчи и шерстяные пиджаки. Актуальны клетка, полоска и абстрактные принты. Эта одежда отлично сочетается, как с офисным дресс-кодом, так и с повседневным уличным стилем. Кстати, эти рекомендации подходят, как для женского, так и для мужского гардероба.

https://365mashbir.co.il/

Не забываем про объемные кардиганы, уютные свитера, кожаные кроссовки и стильные сумки!

Не забываем про объемные кардиганы, уютные свитера, кожаные кроссовки и стильные сумки!

Black Friday в Mashbir - отличная возможность обновить гардероб по привлекательным ценам до наступления холодов.



Акция проходит до 30.11. Только на сайте Mashbir.