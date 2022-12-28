



Бизнесмен заплатил школьнице за секс - и попал под суд

Индивидуальный предприниматель из Борисоглебска попал под уголовное дело после секса со школьницей и студенткой. Об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказал собственный источник во вторник, 27 декабря.



Мужчина переспал с девушками в 2021 году – в разное время. Он знал, что они являются несовершеннолетними. Более того, студентке местного колледжа бизнесмен даже заплатил за секс. Правда, какую сумму получила девушка – неизвестно. Но это не помогло предпринимателю избежать ответственности. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.