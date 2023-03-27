



Биржи криптовалют: зачем нужны и как выбрать

Криптовалюты стремительно ворвались в мир финансовых операций, став одним из приоритетных инструментов для бизнеса, денежных переводов, инвестиций и трейдинга. Вместе с ними на рынке ожидаемо появились и биржи, которые, в отличие от своих «традиционных» аналогов, вели торги еще и нефиатными валютами.



Сегодня в консолидированном объеме ТОП лучших криптобирж каждый день проводит операций на несколько десятков миллиардов долларов. Это говорит о высоком спросе на биржевые услуги, а также о перспективности данных площадок в обозримом будущем.



Зачем нужны биржи?



В первую очередь, для осуществления обменных операций, покупки или продажи цифровых активов, включая криптовалюты и национальные валюты. В отличие от частных переводов между пользователями и обменных сервисов, биржа предлагает лучшие курсы и необходимый объем торгов.



То есть, с помощью бирж можно быстро и выгодно (зависит от пары и актуальных курсов) продавать или покупать криптовалюты, независимо от поставленных целей – будь то обмен валют для личных целей, спекулятивный трейдинг или накопление диверсифицированного инвестиционного капитала (не является инвестиционной рекомендацией).



Какие бывают биржи?



Есть три основные группы бирж, которые работают с криптовалютами. Первые – централизованные. Пользователи этими биржами держат деньги на своих внутренних биржевых счетах. Вторые децентрализованные, которые не хранят деньги пользователей, а выступают в роли посредников. Третьи – гибридные.



Выбирая биржу, особенно централизованную, стоит уделить предельное внимание ее репутации, методам регулирования и вопросам безопасности, так как от этого зависит сохранность ваших платежных данных и непосредственно – финансов, заведенных на счет.



Также не упускайте из виду объем торгов, причем информацию об объеме совершенных сделок рекомендуется брать, как из официальных источников, так и на страницах трастовых независимых ресурсов. Чем выше объем торгов и количество доступных пар – тем выше вероятность совершить сделку быстро и по актуальному курсу.



Помните, что биржи – это не благотворительные ресурсы, и за свои услуги они могут взимать комиссии, как за совершение операций, так за ввод и вывод средств.



Наконец, убедитесь, что выбранная биржа работает с теми платежными инструментами, с которыми привыкли работать вы. Речь не только о доступных парах, но и о том, как пополнять биржевой счет, и куда с него можно выводить средства.