



Билли Айлиш вышла со своим бойфрендом в свет в пижамах и одеяле: фото

Популярная американская певица Билли Айлиш удивила поклонников, выйдя со своим бойфрендом в свет в пижамах и одеяле.

По данным Daily Mail, в необычных образах она показалась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом на гала-вечере LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе под патронатом модного дома Gucci.

Парочка позировала на красной дорожке, обернувшись в большое одеяло. А под ним оказались шелковые пижамы от Gucci.

Необычные наряды для выхода в свет создал для них подобрал креативный директор модного дома Алессандро Микеле.