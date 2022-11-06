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Билли Айлиш вышла со своим бойфрендом в свет в пижамах и одеяле: фото
06.11.2022 22:22 Алина Груднева

Билли Айлиш вышла со своим бойфрендом в свет в пижамах и одеяле: фото

Популярная американская певица Билли Айлиш удивила поклонников, выйдя со своим бойфрендом в свет в пижамах и одеяле.

 
По данным Daily Mail, в необычных образах она показалась с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом на гала-вечере LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе под патронатом модного дома Gucci.
 
Парочка позировала на красной дорожке, обернувшись в большое одеяло. А под ним оказались шелковые пижамы от Gucci.
 
Необычные наряды для выхода в свет создал для них подобрал креативный директор модного дома Алессандро Микеле.

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