



Билли Айлиш рассказала об отношениях с бывшим

Американская певица Билли Айлиш впервые прокомментировала расставание с бойфрендом Джесси Резерфордом. Об этом она сообщила в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.



По словам знаменитости, они с 31-летним лидером группы The Neighbourhood находятся в хороших отношениях, несмотря на то, что разошлись три месяца назад.



"Только очень хорошие друзья. Мой друг навсегда", - написала она.



А когда другой фанат спросил, встречается ли она с кем-то сейчас, певица сообщила, что ее сердце свободно.



Стоит напомнить, что Билли Айлиш и Джесси Резерфорд начали встречаться в октябре прошлого года, а в начале ноября подтвердили свои отношения. Пара встречалась около шести месяцев, прежде чем представитель певицы подтвердил в мае 2023 года, что они разошлись.

