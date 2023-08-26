



Билл Мюрей порвал с молодой любовницей

Актер Билл Мюррей порвал с певицей Келис, с которой состоял в отношениях всего пару месяцев.



О расставании 72-летнего "Охотника за привидениями" с молодой любовницей сообщает Daily Star со ссылкой на источник.



"Келис и Билл очень любят друг друга, но дела пошли своим чередом. У них обоих плотные графики, и после бурного романа они решили разойтись. Они надеются остаться друзьями", — сказано в сообщении.



Несмотря на расставание, парочка намерена продолжать общение.