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Билл Мюрей порвал с молодой любовницей
26.08.2023 19:47 Алина Груднева

Билл Мюрей порвал с молодой любовницей

Актер Билл Мюррей порвал с певицей Келис, с которой состоял в отношениях всего пару месяцев.

О расставании 72-летнего "Охотника за привидениями" с молодой любовницей сообщает Daily Star со ссылкой на источник.

"Келис и Билл очень любят друг друга, но дела пошли своим чередом. У них обоих плотные графики, и после бурного романа они решили разойтись. Они надеются остаться друзьями", — сказано в сообщении.

Несмотря на расставание, парочка намерена продолжать общение.

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