



Билл Гейтс пообещал дополнительные $7 млрд на развитие Африки

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал выделить Африке дополнительные 7 миллиардов долларов на развитие.



Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на заявление Фонда Билла и Мелинды Гейтс.



В фонде рассказали, что в течение следующих четырех лет деньги будут потрачены на поддержку африканских стран, которые борются с голодом, болезнями, гендерным неравенством и бедностью.



Делая объявление в Найроби, Гейтс подтвердил долгосрочные обязательства фонда перед Африкой.