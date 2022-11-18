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Билл Гейтс пообещал дополнительные $7 млрд на развитие Африки
18.11.2022 20:31 Ольга Белозерова

Билл Гейтс пообещал дополнительные $7 млрд на развитие Африки

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал выделить Африке дополнительные 7 миллиардов долларов на развитие.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на заявление Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В фонде рассказали, что в течение следующих четырех лет деньги будут потрачены на поддержку африканских стран, которые борются с голодом, болезнями, гендерным неравенством и бедностью.

Делая объявление в Найроби, Гейтс подтвердил долгосрочные обязательства фонда перед Африкой. 

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