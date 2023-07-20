



Журналисты заподозрили Билла Гейтса в помолвке





Подруга 67-летнего Билла Гейтса, 60-летняя Паула Херд, появилась в Нью-Йорке с кольцом, напоминавшим обручальное кольцо. Об этом пишет Daily Mail.



Пара сходила на ужин в престижный ресторан Boucherie вместе с тремя детьми Билла – 27-летней Дженнифер, 24-летним Рори и 20-летней Фиби.



Как известно, пара начала встречаться в феврале этого года. Но не комментировала свои отношения.



В частности, Паула и Билл вместе посетили Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне. А на прошлой неделе побывали в Айдахо.



Паула – вдова бывшего генерального директора и президента Oracle Марка Херда. Он скончался в возрасте 62 лет в 2019 году.



Однако представитель миллиардера подтвердил, что украшение принадлежало 61-летней Херд в течение многих лет и не является признаком того, что пара помолвлена.



"Наш офис может подтвердить, что кольцо, которое видели на миссис Херд, принадлежало ей в течение десятилетий", — отметил представитель Гейтса.

