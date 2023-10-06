



Билл Гейтс хочет превратить исторический замок в отель

Миллиардер Билл Гейтс купил исторический итальянский замок за 60 миллионов долларов и может превратить его в отель Four Seasons.



Здание, расположенное в самом центре Портофино с прекрасным видом на залив, разделено на 12 квартир с 12 ванными комнатами.



Немецкий замок, гостями в котором в свое время были многие выдающиеся личности, принадлежал раньше немецкому барону Альфонсу фон Мумму. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс купил его через свою компанию по недвижимости Four Seasons.



По мнению журналистов, эта архитектурная жемчужина вскоре может превратиться в роскошный отель, хотя официальных подтверждений этому пока что нет. Однако мэр итальянского городка Маттео Виакава уже предупредил, что такая собственность предназначается исключительно для проживания, а это делает невозможным переоборудование замка в отель.



"По моему мнению, если Билл Гейтс действительно осуществил покупку, то он сделал это для того, чтобы сделать замок своей частной резиденцией", - сказал он в комментарии Corriere Della Sera.