



Библейское пророчество: в Израиле родилась первая “рыжая телица за 2000 лет”

Первая рыжая телица родилась через 2000 лет, что соответствует библейскому пророчеству, согласно которому она ознаменует “конец дней”.



Институт Темпл объявил об этом на своем канале в YouTube и сообщил, что теленок и его мать пройдут “тщательное обследование”, чтобы определить, “нет ли у него пятен”. В заявлении Института говорится, что рыжий теленок “несет обещание восстановить библейскую чистоту мира”.



И в христианстве, и в иудаизме рыжие телицы фигурируют в сказаниях о “конце времен”. Говорят, что рождение и принесение в жертву красной коровы предшествует строительству Третьего Храма в Иерусалиме. В традиционном ортодоксальном иудаизме восстановление Храма произойдет до прихода еврейского Мессии.



Некоторые богословы полагают, что строительство Третьего Храма связано с “Судным днем” или “концом времен”. Директор Института Храма раввин Чейн Ричман считает, что "пришло время построить Третий Храм после рождения рыжей телицы".



Теленок подвергся “тщательному обследованию экспертов-раввинов”, которые подтвердили, что он является “жизнеспособным кандидатом на роль библейской красной телицы”. В пророчестве говорится, что корова должна быть рыжей “без порока”