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Биби Рекса показала последствия попадания в ее лицо телефона на концерте
19.06.2023 19:20 Алина Груднева

Биби Рекса показала последствия попадания в ее лицо телефона на концерте

Американская исполнительница Биби Рекса, в лицо которой во время концерта в Нью-Йорке бросили телефон, показала последствия

Женщине наложили три шва.


"Предварительное расследование показало, что 27-летний мужчина умышленно бросил мобильный телефон в 33-летнюю исполнительницу. Мужчину задержали на месте. Артистка доставлена в районную больницу в стабильном состоянии", - сообщает полиция.

Подозреваемым оказался 27-летний Николас Мальванью.

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