



Биби Рекса показала последствия попадания в ее лицо телефона на концерте

Американская исполнительница Биби Рекса, в лицо которой во время концерта в Нью-Йорке бросили телефон, показала последствия



Женщине наложили три шва.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

"Предварительное расследование показало, что 27-летний мужчина умышленно бросил мобильный телефон в 33-летнюю исполнительницу. Мужчину задержали на месте. Артистка доставлена в районную больницу в стабильном состоянии", - сообщает полиция.Подозреваемым оказался 27-летний Николас Мальванью.